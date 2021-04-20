США викрили наміри РФ щодо стягування армії та блокади Азовського моря

https://racurs.ua/ua/n153514-ssha-vykryly-namiry-rf-schodo-styaguvannya-armiyi-ta-blokady-azovskogo-morya.html

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США зробили заяву через блокаду Москвою Керченської протоки та продовження стягування російської армії до кордонів України. Міністерство оборони США підтвердило, що Кремль продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною, а також в окупованому Криму.

Впродовж двох тижнів ми продовжуємо спостерігати збільшення кількості сил РФ вздовж кордонів України та в окупованому Криму, — заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами представника оборонного відомства США, Вашингтон закликає Росію припинити провокації та сприяти стабільності й безпеці. Також американська сторона висловила занепокоєння через наміри Кремля блокувати рух морських суден у Чорному морі, зокрема через Керченську протоку.

Росія неодноразово застосовувала агресивні дії проти українських суден та перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, що мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України, — йдеться у заяві Державного департаменту США.

Нинішні дії Москви американське зовнішньополітичне відомство назвало «черговою неспровокованою ескалацією поточної кампанії РФ, спрямованої на підрив та дестабілізацію України». У США також похвалили Україну за її стриману дипломатичну позицію на тлі російських провокацій.

Ми закликаємо Росію покласти край переслідуванню суден у регіоні та припинити нарощування сил уздовж кордону України та в окупованому Криму, — наголосили у Державному департаменті.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас за результатами наради очільників МЗС Євросоюзу, що відбулася за участю Києва 19 квітня, наголосив на необхідності вжиття всіх дипломатичних заходів, аби не допустити подальшої ескалації на кордоні України з РФ.

Кожному зрозуміло, як у випадку з незаконною анексією Криму, є речі, які для нас будуть неприйнятні та які завжди матимуть наслідки, — наголосив очільник МЗС Німеччини.

Нагадаємо, 14 квітня міністр оборони України Андрій Таран повідомив, що загальна потужність військ Росії, зосереджених вздовж українського кордону, становить 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тис. солдат. На думку глави Міноброни, метою нарощування сил РФ біля кордонів може бути посилення тиску на Київ задля примусу до поступок у переговорному процесі.