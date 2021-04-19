Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росія проводить військові навчання в Арктиці, фото: Міноборони РФ

Росія розгортає атомні підводні човни в Арктиці

19 кві 2021, 19:33
999

Міноборони РФ заявляє про розгортання в Арктиці дизельних та атомних підводних човнів та кораблів флоту в межах військових навчань Північного флоту.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також в межах навчань заплановано перекидання сил ВПС та ППО на аеродроми в Арктиці та нарощування сил протиповітряної оборони в цьому напрямку. Крім того, у зону навчань висунулися підрозділи армійського корпусу.

В ході навчань, зокрема, планують відпрацювати забезпечення безпеки об'єктів економічної діяльності в Арктиці, захист морських комунікацій та «вирішення можливих кризових ситуацій».


Зазначається, що на різних етапах навчань планують задіяти атомні та дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати, а також військову та спеціальну техніку ВПС і ППО Північного флоту.

Нагадаємо, нещодавно Росія під виглядом навчань перекинула до Криму літаки-винищувачі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів