Росія розгортає атомні підводні човни в Арктиці

Росія проводить військові навчання в Арктиці, фото: Міноборони РФ

https://racurs.ua/ua/n153504-rosiya-rozgortaie-atomni-pidvodni-chovny-v-arktyci.html

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Міноборони РФ заявляє про розгортання в Арктиці дизельних та атомних підводних човнів та кораблів флоту в межах військових навчань Північного флоту.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також в межах навчань заплановано перекидання сил ВПС та ППО на аеродроми в Арктиці та нарощування сил протиповітряної оборони в цьому напрямку. Крім того, у зону навчань висунулися підрозділи армійського корпусу.

В ході навчань, зокрема, планують відпрацювати забезпечення безпеки об'єктів економічної діяльності в Арктиці, захист морських комунікацій та «вирішення можливих кризових ситуацій».

Зазначається, що на різних етапах навчань планують задіяти атомні та дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати, а також військову та спеціальну техніку ВПС і ППО Північного флоту.

Нагадаємо, нещодавно Росія під виглядом навчань перекинула до Криму літаки-винищувачі.