Россия разворачивает атомные подводные лодки в Арктике

Россия проводит военные учения в Арктике, фото: Минобороны РФ

https://racurs.ua/n153504-rossiya-razvorachivaet-atomnye-podvodnye-lodki-v-arktike.html

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Минобороны РФ заявляет о развертывании в Арктике дизельных и атомных подводных лодок и кораблей флота в рамках военных учений Северного флота.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в рамках учений запланирована переброска сил ВВС и ПВО на аэродромы в Арктике и наращивание сил противовоздушной обороны в этом направлении. Кроме того, в зону учений выдвинулись подразделения армейского корпуса.

В ходе учений, в частности, планируют отработать обеспечение безопасности объектов экономической деятельности в Арктике, защиту морских коммуникаций и «решение возможных кризисных ситуаций».

Отмечается, что на разных этапах учений планируют задействовать атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, летательные аппараты, а также военную и специальную технику ВВС и ПВО Северного флота.

Напомним, недавно Россия под видом учений перебросила в Крым самолеты-истребители.