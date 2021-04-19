В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Японские ученые заявляют о создании технологии, которая может идентифицировать более 100 мутаций коронавируса за один тест.

Технология, которая называется «методом пи-кода», использует диски размером всего 0,04 миллиметра, на поверхности которых есть шаблон, похожий на штрих-код, сообщает телеканал NHK.

На диски, которые смешивают с образцом вируса, наносится реагент, который излучает свет, когда он реагирует с генами, уникальными для мутаций.

Считывать шаблоны штрих-кодов для автоматической идентификации дисков, которые излучают свет, будет специальное устройство, что и позволит определять мутации в образце.

Ученые утверждают, что теоретически образец можно проверить на более чем 100 типов мутаций, используя для этого определенное количество дисков, предназначенных для реагирования на различные цели. Так, исследования показали, что образец можно протестировать сразу на «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса.

Исследователи отмечают, что мутации коронавируса могут стать сложными и появится необходимость быстро выявить большее количество вариантов, поэтому важно разрабатывать подобные технологии, чтобы подготовиться к такой ситуации.

Напомним, ранее в Японии создали систему определения коронавирусной болезни COVID-19 по дыханию человека.