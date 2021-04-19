Компания Mercedes-Benz представила новый 7-местный компактный электрокар EQB, фото: drive.ru

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Mercedes-Benz продолжает воплощать слова легендарного Остапа Бендера о том, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. На этот раз марка расширила линейку электромобилей и вслед за электрокарами EQS и EQA представила компактный семейный семиместный кроссовер EQB.



Премьера электрокара Mercedes-Benz EQB состоялась в рамках Шанхайского автосалона. А производить новый кроссовер будут одновременно в Китае (Пекин) и в Венгрии (Кечкемет). О том, чем этот электрокар отличается от своих собратьев и бензиновых и дизельных «дальних» родственников, рассказало издание Кolesa.



Отмечается, что сначала кроссовер отправится покорять Поднебесную, а позже и Европу. И если в Китае будут доступны версии только с тремя рядами сидений, то в Европе базовым останется пятиместный вариант.





«Донором» Mercedes-Benz EQB послужила модель GLB. В основе нового паркетника лежит «тележка» MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) — это производная платформы MFA2 от Mercedes-Benz GLA / GLB с поперечно расположенным двигателем внутреннего сгорания.



Имплантирована в пол батарея уменьшила дорожный просвет и пространство в салоне, а переднего багажника, как и во многих электромобилей, на конверсионном GLB нет.



И хотя величину дорожного просвета Mercedes-Benz не разглашает, но показал в цифрах ущерб от конверсии в салоне. Так, объем багажника в 5-местной модификации уменьшился с 570 до 495 л. При этом максимальный рост пассажиров, которые могут сидеть на третьем ряду, сократился с 168 до 165 см.



Китайские GLB будут только семиместными, их объем багажника со сложенным третьим рядом составляет 465 л. За доплату предлагается опция продольной регулировки кресел второго ряда в диапазоне 140 мм. Хотя это и не так много, но позволяет предоставить больше места для багажа, хотя и путем уменьшения пространства для ног пассажиров.





Mercedes-Benz EQB дебютировал в Шанхае двухмоторной полноприводной версией 350 4Matic мощностью 215 кВт (292 л.с.). Емкость батареи производитель не разглашает, но указывает запас хода на одной зарядке в 419 км по циклу WLTP. Сделав несложные расчеты, можно увидеть, что емкость батареи не превышает 80 кВт·ч.



Позже появится и переднеприводная версия EQB 250 с единственным электромотором мощностью 140 кВт (190 л.с.) и батареей емкостью 66,5 кВт·ч.



Максимальная мощность зарядки в обоих случаях — 100 кВт. Для сравнения, корейские конкуренты предлагают уже до 350 кВт и соответственно более высокую скорость зарядки.



Зализанная передняя часть в стиле других моделей EQ-линейки, полностью новая светотехника (сплошная полоса освещения по всей ширине спереди и сзади) и оригинальный дизайн колесных дисков, которые будут двух- и трехцветные, а их размер будет достигать 20 дюймов — эти внешние признаки выгодно отличают EQB от бензиновых и дизельных собратьев.





А вот на визуальные различия в салоне компания решила не тратиться, хотя графика приборов в электрокаре своя.



Как отмечают в компании Mercedes-Benz EQB уже в этом году поступит в продажу сначала в Китае, затем в Европе, а в США — в 2022 году. Цены компания пока не обнародует.