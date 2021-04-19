В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer, фото: РИА «Новости»

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Прививки вакциной, созданной компаниями Pfizer и BioNTech, начались в Украине 18 апреля. Эта вакцина требует хранения при очень низких температурах, что усложняет процесс вакцинации. При менее низких температурах вакцина может храниться лишь не более пяти дней.

Директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Роман Родына рассказал, как решают эту проблему. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, для вакцины Pfizer разработали и организовали отдельную логистику, приняли ряд специфических мер для обеспечения так называемой «холодовой цепи».

Проблему отсутствия на региональных складах и в учреждениях лечения оборудования, которое бы обеспечило хранение вакцины, решают следующим образом:

вакцину будут транспортировать еженедельно, каждые пять дней, из национальных складов в регионы;

уже из региональных складов рабочие бригады будут доставлять вакцину по региону согласно спискам пациентов, подлежащих прививке.

Напомним, в Минздраве недавно назвали реальную эффективность вакцины Pfizer.