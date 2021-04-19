В Україні почали робити щеплення вакциною Pfizer, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n153502-vakcyna-pfizer-v-moz-povidomyly-yak-vyrishyly-problemu-nestachi-holodylnykiv.html

Ракурс

Щеплення вакциною, створеною компаніями Pfizer та BioNTech, розпочалися в Україні 18 квітня. Ця вакцина потребує зберігання за дуже низьких температур, що ускладнює процес вакцинації нею. За менш низьких температур вакцина може зберігатися лише не довше п’яти днів.

Директор Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України Роман Родина розповів, як вирішують цю проблему. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За його словами, для вакцини Pfizer розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого «холодового ланцюга».

Проблему відсутності на регіональних складах і в закладах лікування обладнання, яке б забезпечило зберігання вакцини, вирішують в такий спосіб:

вакцину транспортуватимуть щотижня, кожні п’ять днів, з національних складів у регіони;

вже з регіональних складів робочі бригади будуть доставляти вакцину по регіону згідно зі списками пацієнтів, які підлягають щепленню.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали реальну ефективність вакцини Pfizer.