Путін прийняв запрошення Байдена виступити на саміті

Джо Байден та Володимир Путін, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/ua/n153500-putin-pryynyav-zaproshennya-baydena-vystupyty-na-samiti.html

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Володимир Путін, президент РФ, прийняв запрошення свого американського колеги Джо Байдена виступити на саміті з питань клімату, який відбудеться 22 квітня у форматі відеоконференції.

Про це заявила прес-служба Кремля, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Путін викладе підходи Росії в контексті налагодження широкого міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату, — зазначає прес-служба Кремля.

Наприкінці березня Байден запросив на цей саміт 40 cвітових лідерів, серед яких і Путін. Це мають бути перші великі переговори на цю тематику за час президенства Байдена.

У РФ 18 квітня заявляли, що рішення про участь Путіна в кліматичному саміті буде ухвалене після того, як стануть відомі усі деталі цього заходу.

Треба проаналізувати спочатку дані про те, як він буде проходити, хто буде виступати, як, в якій черговості, що буде вважатися підсумком, хто буде головувати, — заявляв тоді прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.



Серед інших лідерів, запрошених Байденом до участі в саміті — прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, президента Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Туреччини Реджеп Ердоган, голова уряду Індії Нарендра Моді, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, у середині березня Байден назвав Путіна убивцею, який за все заплатить.