Путин принял приглашение Байдена выступить на саммите

Джо Байден и Владимир Путин, фото «Коммерсантъ»

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Владимир Путин, президент РФ, принял приглашение своего американского коллеги Джо Байдена выступить на саммите по вопросам климата, который состоится 22 апреля в формате видеоконференции.

Об этом заявила пресс-служба Кремля, сообщает агентство «Интерфакс».

Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата, — отмечает пресс-служба Кремля.

В конце марта Байден пригласил на этот саммит 40 мировых лидеров, среди которых и Путин. Это должны быть первые большие переговоры на эту тему за время президентства Байдена.

В РФ 18 апреля заявляли, что решение об участии Путина в климатическом саммите будет принято после того, как станут известны все детали этого мероприятия.

Надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать, — заявлял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Среди других лидеров, приглашенных Байденом к участию в саммите — премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган, глава правительства Индии Нарендра Моди, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, в середине марта Байден назвал Путина убийцей, который за все заплатит.