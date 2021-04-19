Путин принял приглашение Байдена выступить на саммите

Путин принял приглашение Байдена выступить на саммитеhttps://racurs.ua/n153500-putin-prinyal-priglashenie-baydena-vystupit-na-sammite.htmlРакурс
Владимир Путин, президент РФ, принял приглашение своего американского коллеги Джо Байдена выступить на саммите по вопросам климата, который состоится 22 апреля в формате видеоконференции.
Об этом заявила пресс-служба Кремля, сообщает агентство «Интерфакс».
Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата, — отмечает пресс-служба Кремля.
В конце марта Байден пригласил на этот саммит 40 мировых лидеров, среди которых и Путин. Это должны быть первые большие переговоры на эту тему за время президентства Байдена.
В РФ 18 апреля заявляли, что решение об участии Путина в климатическом саммите будет принято после того, как станут известны все детали этого мероприятия.
Надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать, — заявлял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Среди других лидеров, приглашенных Байденом к участию в саммите — премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган, глава правительства Индии Нарендра Моди, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
Напомним, в середине марта Байден назвал Путина убийцей, который за все заплатит.