«Укрзализныця» осталась почти без горючего. Фото:

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Акционерное общество «Укрзализныця» оказалось в затруднительной ситуации.

Запасов топлива в «Укрзализныце» осталось всего на четверо суток. У железнодорожников есть два контракта на поставку 10 тыс. т дизельного топлива. Но поставщики отказываются отгружать топливо по договорам. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба компании.

Сейчас проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. «Укрзализныця» контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения требуемого объема топлива в ближайшее время, — уверяют железнодорожники.



Как известно, дизельное топливо «Укрзализныця» закупает по рамочному соглашению с поставщиками, механизм которой построен на применении котировок агентства Platts с учетом курсов валют, что позволяет компании получать справедливую цену при колебаниях мировых цен на нефтепродукты.

Напомним, уже этой весной в Украине может подорожать топливо для автомобилей. Эксперты заявили, что спрос на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ будет ощущаться из-за неожиданной остановки белорусского завода «Нафтан» и нерешенной ситуации с новым нефтетрейдером, который пришел бы на замену «Роснефти». За спрос может вырасти и цена.