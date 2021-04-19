Суперлига нашла богатого спонсора на 6 млрд долларов. Фото: ua.korrespondent.net

https://racurs.ua/n153498-superliga-nashla-bogatogo-sponsora-na-6-mlrd-dollarov.html

Ракурс

Суперлигу Европы, новый футбольный турнир, будет финансировать американский инвестиционно-банковский гигант JP Morgan Chase.

Ожидается, что банк выделит около 6 млрд долл. Представитель JP Morgan уже подтвердил сделку, пишет The Guardian.

Я могу подтвердить, что мы финансируем сделку, но на данный момент у меня нет дальнейших комментариев, — отметил он.

В то же время ожидается, что банк предоставит около 6 млрд долл. финансирования для Европейской Суперлиги, которая может стартовать «в кратчайшие сроки».

Футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут играть за свои сборные на Чемпионатах мира и Европы, а также привлекаться к матчам национальных сборных под эгидой ФИФА и УЕФА. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу и каждый может соревноваться со всеми. Я не могу не показать, что отвергаю Суперлигу. Мы все против этого шага, — отметил Чеферин.

Он также выступил с предупреждением к футболистам.

Все футболисты, которые будут играть в этом турнире, не смогут выступить за свою национальную сборную. Все конфедерации согласны с этим, — подчеркнул Чеферин.

Напомним, Суперлига может стартовать в августе 2021 года. По информации СМИ, 12 клубов-основателей европейской Суперлиги получат 3,5 млрд евро. О том, что 11 топовых европейских футбольных клубов тайно обсуждали создание Суперлиги, сообщалось еще в 2018 году.