Суперліга знайшла багатого спонсора на 6 млрд доларів. Фото: ua.korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n153498-superliga-znayshla-bagatogo-sponsora-na-6-mlrd-dolariv.html

Ракурс

Суперлігу Європи, новий футбольний турнір, фінансуватиме американський інвестиційно-банківський гігант JP Morgan Chase.

Очікується, що банк виділить близько 6 млрд дол. Представник JP Morgan уже підтвердив угоду, пише The Guardian.

Я можу підтвердити, що ми фінансуємо угоду, але зараз у мене немає подальших коментарів, — зазначив він.

Водночас очікується, що банк надасть близько 6 млрд дол. для фінансування Європейської Суперліги, яка може стартувати «у найкоротші терміни».

Футболісти клубів Європейської Суперліги не зможуть грати за свої збірні на Чемпіонатах світу та Європи, а також залучатися до матчів національних збірних під егідою ФІФА та УЄФА. Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

Кваліфікація на європейські змагання повинна проводитися за спортивним принципом і кожен може змагатися з усіма. Я не можу не показати, що відкидаю Суперлігу. Ми всі проти цього кроку, — зазначив Чеферін.

Він також виступив з попередженням до футболістів.

Всі футболісти, які гратимуть у цьому турнірі, не зможуть виступити за свою національну збірну. Всі конфедерації згодні з цим, — підкреслив Чеферін.

Нагадаємо, Суперліга може стартувати в серпні 2021 року. За інформацією ЗМІ, 12 клубів-засновників європейської Суперліги отримають 3,5 млрд євро. Про те, що 11 топових європейських футбольних клубів таємно обговорювали створення Суперліги, повідомлялося ще у 2018 році.