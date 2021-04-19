Сергій Марченко обізвав Саакашвілі шулером. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n153496-saakashvili-shuler-ta-gastarbayter-vvajaie-ministr-finansiv.html

Ракурс

Михайла Саакашвілі, голову Виконавчого комітету реформ, розкритикував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Глава Мінфіну назвав колишнього президента Грузії «шулером з великої дороги». Так він відповів на критику, що прозвучала в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера». Про це Марченко заявив в інтерв’ю LB.ua.

Міністр заперечив заяву Саакашвілі про те, що митницю фактично контролює Олександр Івашкович. Марченко відзначив, що екс-голова Одеської ОДА звинувачує всіх у тому, що його ідеї не прижилися в Україні. Також Марченко заявив, що вважає Саакашвілі «фейком».

Всі запам’ятали, що Саакашвілі сказав, що Марченко нібито корупціонер. Я потім в інтерв’ю кажу, що він негідник і мерзотник, і що ця людина — шулер з великої дороги, приїжджий гастарбайтер. Він приїхав, щось спробував зробити, якісь ідеї, що не зайшли, і зараз він намагається звинуватити в своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я не буду це терпіти. Тому я кажу: «Умовний товариш С, покажи що ти можеш. Ти в Україні вже показував в губернаторстві, і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти — фейк, фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, тому що чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках». Ось я його хочу через вас запитати, хто він такий і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене як міністра фінансів в чомусь звинувачувати? — заявив Марченко.



Також Марченко зазначив, що контрабандою повинні займатися правоохоронці, а «для міністра фінансів найважливіше, щоб митниця приносила доходи в бюджет».

Нагадаємо, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі неодноразово критикував Марченка і заявляв про корупцію на митниці. У липні 2020 року він заявив, що глава Мінфіну погрожує піти у відставку, якщо на пост голови Держмитниці не буде призначений кандидат від «митної мафії». Тоді Саакашвілі не уточнив, про кого саме йдеться.