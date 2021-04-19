Сергей Марченко обозвал Саакашвили шулером. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/n153496-saakashvili-shuler-i-gastarbayter-schitaet-ministr-finansov.html

Ракурс

Михаила Саакашвили, председателя исполнительного комитета реформ, раскритиковал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Глава Минфина назвал бывшего президента Грузии «шулером с большой дороги». Так он ответил на критику, прозвучавшую в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Об этом Марченко заявил в интервью LB.ua.

Министр опроверг заявление Саакашвили о том, что таможню фактически контролирует Александр Ивашкович. Марченко отметил, что экс-глава Одесской ОГА обвиняет всех в том, что его идеи не прижились в Украине. Также Марченко заявил, что считает Саакашвили «фейком».

Все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер. Я потом в интервью говорю, что он подлец и мерзавец, и что этот человек — шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то не зашедшие идеи, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому я говорю: «условный товарищ С, покажи, что ты можешь. Ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты — фейк, фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках». Вот я его хочу через вас спросить, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня как министра финансов в чем-то обвинять? — заявил Марченко.



Также Марченко отметил, что контрабандой должны заниматься правоохранители, а «для министра финансов важнее всего, чтобы таможня приносила доходы в бюджет».

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили неоднократно критиковал Марченко и заявлял о коррупции на таможне. В июле 2020 года он заявил, что глава Минфина угрожает уйти в отставку, если на пост главы Гостаможни не будет назначен кандидат от «таможенной мафии». Тогда Саакашвили не уточнил, о ком именно идет речь.