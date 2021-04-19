75 тыс. рублей предлагал пограничникам россиянин, чтобы попасть в Украину (ФОТО)https://racurs.ua/n153497-75-tys-rubley-predlagal-pogranichnikam-rossiyanin-chtoby-popast-v-ukrainu-foto.htmlРакурс
Гражданин РФ предлагал пограничниками за 75 тыс. российских рублей пересмотреть решение об отказе ему в пересечении границы.
Инцидент произошел в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что 34-летний россиянин во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Минска, не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.
Во время доведения ему решение об отказе в пересечении границы, гражданин РФ предложил пересмотреть его за 75 тыс. рублей и оказать содействие в пересечении границы.
Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление Нацполиции, — отмечают в Госпогранслужбе.
Напомним, недавно в Донецкой области прошли учения пограничников — учились сдерживать российскую агрессию.