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Ракурс
Гражданин РФ за 75 тыс. рублей пытался попасть на территорию Украины, скриншот "Наші без Раші"

75 тыс. рублей предлагал пограничникам россиянин, чтобы попасть в Украину (ФОТО)

19 апр 2021, 16:45
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Гражданин РФ предлагал пограничниками за 75 тыс. российских рублей пересмотреть решение об отказе ему в пересечении границы.

Инцидент произошел в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что 34-летний россиянин во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Минска, не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

Во время доведения ему решение об отказе в пересечении границы, гражданин РФ предложил пересмотреть его за 75 тыс. рублей и оказать содействие в пересечении границы.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление Нацполиции, — отмечают в Госпогранслужбе.

Громадянин РФ за 75 тис. рублів намагався потрапити на територію України, фото: Держприкордонслужба


Громадянин РФ за 75 тис. рублів намагався потрапити на територію України, фото: Держприкордонслужба

Напомним, недавно в Донецкой области прошли учения пограничников — учились сдерживать российскую агрессию.

Источник: Ракурс


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