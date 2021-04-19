Гражданин РФ за 75 тыс. рублей пытался попасть на территорию Украины, скриншот "Наші без Раші"

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Гражданин РФ предлагал пограничниками за 75 тыс. российских рублей пересмотреть решение об отказе ему в пересечении границы.

Инцидент произошел в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев», сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что 34-летний россиянин во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Минска, не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

Во время доведения ему решение об отказе в пересечении границы, гражданин РФ предложил пересмотреть его за 75 тыс. рублей и оказать содействие в пересечении границы.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление Нацполиции, — отмечают в Госпогранслужбе.

Напомним, недавно в Донецкой области прошли учения пограничников — учились сдерживать российскую агрессию.