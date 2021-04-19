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Ракурс
Громадянин РФ за 75 тис. рублів намагався потрапити на територію України, скріншот "Наші без Раші"

75 тис. рублів пропонував прикордонникам росіянин, щоб потрапити в Україну (ФОТО)

19 кві 2021, 16:45
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Громадянин РФ пропонував прикордонниками за 75 тис. російських рублів переглянути рішення про відмову йому в перетинанні кордону.

Інцидент стався в окремому контрольно-пропускному пункті «Київ», повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що 34-річний росіянин під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейса, що прибув з Мінська, не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.

Під час доведення йому рішення про відмову в перетинанні кордону, громадянин РФ запропонував переглянути його за 75 тис. рублів та посприяти в перетинання кордону.

Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився. Даний факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції, — зазначають у Держприкордонслужбі.

Громадянин РФ за 75 тис. рублів намагався потрапити на територію України, фото: Держприкордонслужба


Громадянин РФ за 75 тис. рублів намагався потрапити на територію України, фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області відбулися навчання прикордонників — училися стримувати російську агресію.

Джерело: Ракурс


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