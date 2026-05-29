Україна отримає 236 млн євро позики від Світового банку.

Відповідну кредитну угоду в межах проекту PEACE in Ukraine у п’ятницю, 29 травня, підписали Міністерство фінансів України та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Документ погодили під гарантії уряду Швеції. Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

У відомстві очікують, що гроші надійдуть до загального фонду державного бюджету найближчим часом. Кошти спрямують на відшкодування ключових соціальних витрат держави — забезпечення стабільних виплат та підтримку роботи державних інституцій в умовах війни.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Світовому банку та шведському уряду за надану фінансову підтримку. Він наголосив, що ці гроші дозволять забезпечити стійкість державної системи та соціально-економічну стабільність України під час війни. Також позика зможе гарантувати своєчасні соцвиплати для підтримки найвразливіших верств населення і безперебійну роботу державних інституцій.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала меморандум про надання Україні кредиту у 90 млрд євро від Євросоюзу, який дозволить залучити фінансову допомогу від ЄС в 2026—2027 роках. Гроші від європейських платників податків мають піти на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу.