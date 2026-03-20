Масштабний податковий законопроект представило Міністерство фінансів України. Цей проект закону об'єднує низку податкових змін і вимог у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом. Законопроект охоплює оподаткування ФОП, цифрових платформ, міжнародних посилок і військовий збір. Про це повідомило видання Forbes із посиланням на документ.

Податок на додану вартість для ФОП

Спрощенці (фізичні особи-підприємці, які застосовують спеціальний спрощений режим оподаткування, обліку та звітності) з річним доходом понад 4 млн грн з 1 січня 2027 року повинні будуть реєструватися платниками ПДВ. Уряд пропонує підвищити поріг реєстрації з 1 млн до 4 млн грн. Для таких платників запровадять квартальну звітність, а за перші п’ять порушень у році передбачені символічні штрафи в 1 грн.

Військовий збір

Верховній Раді пропонують продовжити його й після завершення воєнного стану — до ухвалення рішення про завершення реформи ЗСУ. Для ФОП 1, 2 і 4 групи передбачено ставку на рівні 10% від мінімальної зарплати (у 2026 році — 850 грн на місяць). Для ФОП 3 групи та юридичних осіб — 1% від доходу.

«Податок на OLX»

Податок на цифрові платформи (OLX, Bolt, Uber тощо) — доходи обкладатимуть 10% (5% ПДФО + 5% військовий збір).Платформи передаватимуть дані в податкову.

Скасування пільг на посилки

Для міжнародних відправлень вартістю до 150 євро проборонуют ввестиспрощене оподаткування ПДВ. Не обкладатимуть податкамипосилки до 45євро для особистого чи сімейного використання. Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

Урядовці очікують, що завдяки цьому законопроекту держбюджет отримуватиме щорічно близько 60 млрд грн. Україна має ухвалити відповідні зміни до кінця березня 2026 року згідно з домовленостями з МВФ.

Нагадаємо, влітку минулого року Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо обміну даними про доходи з цифрових платформ, який дозволить Україні приєднатися до глобальної системи обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо.

Джерело: Forbes