«Укрзалізниця» залишилася майже без пального. Фото:

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Акціонерне товариство «Укрзалізниця» опинилося в скрутній ситуації.

Запасів пального в «Укрзалізниці» лишилося всього на чотири доби. Залізничники мають два контракти на поставку 10 тис. т дизельного пального. Але постачальники відмовляються відвантажувати пальне за договорами. Про це 19 квітня повідомила прес-служба компанії.

Наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. «Укрзалізниця» контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом, — запевняють залізничники.



Як відомо, дизельне пальне «Укрзалізниця» закуповує за рамковою угодою з постачальниками, механізм якої побудований на застосуванні котирувань агентства Platts з врахуванням курсів валют, що дозволяє компанії отримувати справедливу ціну при коливаннях світових цін на нафтопродукти.

Нагадаємо, вже цієї весни в Україні може подорожчати пальне для автомобілів. Експерти заявили, що попит на бензин, дизельне паливо та скраплений газ буде відчуватися через несподівану зупинку білоруського заводу «Нафтан» та невирішену ситуацію з новим нафтотрейдером, який прийшов би на заміну «Роснафти». Через попит може вирости й ціна.