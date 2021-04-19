Реальну ефективність вакцини Pfizer назвали у МОЗ

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: U.S. Secretary of Defense

https://racurs.ua/ua/n153491-realnu-efektyvnist-vakcyny-pfizer-nazvaly-u-moz.html

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Вакцина від коронавірусу, створена компаніями Pfizer та BioNTech за результатами використання показує ефективність 98%, що дещо більше, ніж початкові очікування.

Головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград заявила про це під час прес-конференції, повідомляє агентство «Укрінформ».

На початку давали ефективність вакцини 95%, реальна ефективність її в країнах, які використовують, — 98%. Тобто показник кращий, але це є характерно і для інших вакцин, — зазначила Виноград.

Водночас несприятливі події, які виникали після використання вакцини Pfizer- BioNTech, не відрізнялися від зазначених виробником, додала Виноград.

Перша партія вакцин Pfizer-BioNTech — 117 тис. доз — до України прибула 16 квітня.

Вчора, 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом — перші щеплення були зроблені в Київській області.