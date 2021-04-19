Реальную эффективность вакцины Pfizer назвали в Минздраве

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: U.S. Secretary of Defense

https://racurs.ua/n153491-realnuu-effektivnost-vakciny-pfizer-nazvali-v-minzdrave.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса, созданная компаниями Pfizer и BioNTech по результатам использования, показывает эффективность 98%, что несколько больше, чем первоначальные ожидания.

Главный специалист Министерства здравоохранения по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград заявила об этом во время пресс-конференции, сообщает агентство «Укринформ».

В начале давали эффективность вакцины 95%, реальная эффективность ее в странах, которые используют, — 98%. То есть показатель лучше, но это характерно и для других вакцин, — отметила Виноград.

В то же время неблагоприятные события, которые возникали после использования вакцины Pfizer-BioNTech, не отличались от указанных производителем, добавила Виноград.

Первая партия вакцин Pfizer-BioNTech — 117 тыс. доз — в Украину прибыла 16 апреля.

Вчера, 18 апреля началась вакцинация этим препаратом — первые прививки были сделаны в Киевской области.