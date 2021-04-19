iPhone без кнопок создают разработчики Apple. Фото: https://www.ixbt.com/

https://racurs.ua/n153490-iphone-bez-knopok-sozdaut-razrabotchiki-apple.html

Ракурс

Apple, американская компания-производитель техники, может создать смартфон iPhone (айфон) с исчезающими кнопками.

Соответствующую заявку на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США обнаружило издание Appleinsider.

Разработчики предложили заменить кнопки для управления на сенсорные поверхности. Предполагается, что они будут реагировать на касания и проявляться лишь по мере необходимости. Новую технологию условно назвали исчезающими кнопками.

Необходимость отказа от физических форм управления в компании обосновали тем, что такие кнопки выпирают из устройства и нарушают его целостность.

Сейчас, когда устройства стремительно развиваются, они выглядят так же старомодно, как буквенно-цифровая клавиатура на кнопочном телефоне, считают в Apple. Помимо современного внешнего вида устройства получат и улучшенную функциональность, полагают разработчики.

Пока что главным препятствием остается тот фактор, что потенциальному пользователю необходимо как-то объяснить, где именно находится нужная сенсорная кнопка.

В этом случае владелец iPhone или любого другого гаджета без физических кнопок будет интуитивно понимать, где располагаются элементы управления.

Напомним, смартфон iPhone 2021 года может избавиться от «челки» — выемки в экране, и получить более высокую частоту обновления. Все модели iPhone 13 будут иметь меньшую выемку, но она все еще сохранится.