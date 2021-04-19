iPhone без кнопок створюють розробники Apple. Фото: https://www.ixbt.com/

https://racurs.ua/ua/n153490-iphone-bez-knopok-stvoruut-rozrobnyky-apple.html

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Apple, американська компанія-виробник техніки, може створити смартфон iPhone (айфон) зі зникаючим кнопками.

Відповідну заявку на сайті відомства з патентів і товарних знаків США виявило видання Appleinsider.

Розробники запропонували замінити кнопки для управління на сенсорні поверхні. Передбачається, що вони будуть реагувати на торкання і проявлятися лише при потребі. Нову технологію умовно назвали зникаючими кнопками.

Необхідність відмови від фізичних форм управління в компанії обгрунтували тим, що такі кнопки випирають з пристрою і порушують його цілісність.

Зараз, коли техніка стрімко розвивається, вона виглядає так само старомодно, як буквено-цифрова клавіатура на телефоні з кнопками, вважають в Apple. Крім сучасного вигляду, пристрої отримають і покращені функції, вважають розробники.

Поки що головною перешкодою залишається той фактор, що потенційному користувачеві необхідно якось пояснити, де саме знаходиться потрібна сенсорна кнопка.

У цьому випадку власник iPhone або будь-якого іншого гаджета без фізичних кнопок буде інтуїтивно розуміти, де розташовуються елементи управління.

Нагадаємо, смартфон iPhone 2021 року може позбавитися «чубчика» — виїмки в екрані, та отримати вищу частоту оновлення. Усі моделі iPhone 13 матимуть меншу виїмку, але вона все ще збережеться.