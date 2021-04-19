Реєстраційні процедури для бізнесу спростять. Фото: business-vector.info

https://racurs.ua/ua/n153488-reiestraciyni-procedury-dlya-biznesu-v-ukrayini-budut-sproscheni.html

Ракурс

Реєстраційні процедури для підприємців та бізнесу в Україні спростять.

Верховна Рада 2 квітня ухвалила за основу законопроект № 3774 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству». Цей проект закону, попри протидії рейдерству, повинен внести зміни в процедуру реєстру.

Документ передбачає спрощення процедури реєстрації для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У разі ухвалення закону, через портал електронних сервісів можна буде здійснити самостійно низку реєстраційних дій:

зареєструватися фізичною особою-підприємцем;

внести зміни про ФОП;

закрити ФОП;

внести зміни про юридичну особу, якщо для цього не потрібне рішення уповноваженого органу;

внести зміни про юридичну особу, якщо є рішення уповноваженого органу, підписане за допомогою електронного цифрового підпису всіх учасників юрособи.

Передбачається, що уряд може самостійно розширювати перелік реєстраційних послуг, які представники бізнесу зможуть зробити без державного реєстратора. При цьому реєстрація буде безкоштовною.

Також законопроект передбачає зміну в порядку реєстрації відомостей про новостворені об'єкти нерухомості. Тепер реєстрація таких об'єктів буде можлива тільки за наявності інформації про них в Єдиній державній системі у сфері будівництва.

Зараз реєстрацію ФОП і зміну відомостей про нього вже можна зробити без державного реєстратора через портал державних послуг «Дія».

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає внесення до Кодексу законів про працю України нової глави, яка регулює договірні трудові взаємовідносини.