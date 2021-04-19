Від ускладнень коронавірусу в Україні померли дві 11-річні дівчинки. Фото: Інформатор

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В Україні померли дві 11-річні дівчинки, які хворіли на коронавірус.

У Дніпрі померла дівчинка, яка лежала в ковідному відділенні обласної клінічної лікарні. Батьки звинувачують лікарів у халатності, повідомляє «Наше місто».

Причиною смерті дівчинки лікарі вважають не COVID-19, а декомпенсований цукровий діабет, яким вона страждала протягом останніх років.

Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба, звичайно ж, зіграла, — додали в лікарні.

У Чорноморську Одеської області померла також 11-річна дівчинка. Родичі дитини повідомили, що дівчинка померла після перенесеного коронавірусу, пише «Думська».

Вона провела в обласній дитячій лікарні більше як місяць, у дівчинки відмовили внутрішні органи.

На брифінгу начальниця обласного управління охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар'єва повідомила, що смерть дитини не пов’язана з коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували у 6 тис. 506 осіб. За минулу добу госпіталізовано 2 тис. 387 осіб, летальних випадків — 214, одужали 5 тис. 598 осіб. Захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.