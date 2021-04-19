От осложнений коронавируса в Украине умерли две 11-летние девочки. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n153487-ot-oslojneniy-koronavirusa-v-ukraine-umerli-dve-11-letnie-devochki.html

Ракурс

В Украине умерли две 11-летние девочки, болевшие коронавирусом.

В Днепре умерла девочка, которая лежала в ковидном отделении областной клинической больницы. Родители обвиняют врачей в халатности, сообщает «Наше місто».

Причиной смерти девочки врачи считают не COVID-19, а декомпенсированный сахарный диабет, которым она страдала на протяжении последних лет.

Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграла, — добавили в больнице.

В Черноморске Одесской области умерла также 11-летняя девочка. Родственники ребенка сообщили, что девочка скончалась после перенесенного коронавируса, пишет «Думская».

Она провела в областной детской больнице больше месяца, у девочки отказали внутренние органы.

На брифинге начальник облздрава Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что смерть ребенка не связана с коронавирусной инфекцией.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зарегистрировали у 6 тыс. 506 человек. За минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 387 человек, летальных случаев — 214, выздоровели 5 тыс. 598 человек. Заболели 253 ребенка и 98 медработников.