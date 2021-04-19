Frisbee – оплата частями в новом формате

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Ракурс

Не каждый покупатель в момент покупки может заплатить за вещь всю стоимость. Классический кредит в этом случае не является реальностью, а использование универсальной банковской карты ограничено. Эффективным решением станет оплата частями от сервиса Frisbee, где не нужно экономить, планировать расходы или отказываться от покупки. Новая платформа сделана для удобства покупателей и тех, кто хочет жить уже и сейчас, а не все время экономить и переживать.

Новый способ оплаты частями схож с банковскими условиями. Теперь не нужно составлять список покупок на потом. Нужно лишь обратиться за помощью в компанию Frisbee и получить соответствующий сервис. Оплата покупки будет произведена вместо клиента и товар он получает уже и сейчас.

Причины выбрать оплату частями

Есть несколько главных причин воспользоваться сервисом Frisbee:

Выгодные условия. Исключены высокие комиссии и дополнительные ограничения для клиентов. Не нужны документы. Тут нет необходимости оформлять залог или искать поручителей. Всего лишь паспорт для Frisbee является главным инструментом сотрудничества. Работа с интернет-магазинами. Круглосуточный доступ к сервису Frisbee является причиной совершать покупки круглосуточно и без ограничений, пользуясь интернет-магазинами. Мгновенное оформление. Покупка товаров с оплатой частями займет несколько минут.

Одобрение заявок практически мгновенное. Необходимо решить какой товар хочется приобрести, после чего обратиться в компанию Frisbee и получить помощь. Для удобства на сайте сервиса добавлен список большого количества магазинов. Они также разделены на категории для более быстрого выбора.

Особенности планирования покупки

Прежде чем совершить покупку с помощью Frisbee, необходимо выбрать формат сотрудничества. Первый вариант — это оплата в течение 45 дней. Первые 15 дней действуют без переплат, а в дальнейшем доступна выплата любыми частями. Каждый клиент вправе вернуть купленный товар на протяжении 14 дней. За это время исключены комиссии.

Второй вариант от Frisbee — это оплата частями за три месяца. Первая оплата доступна через 30 дней и в дальнейшем полная свобода относительно подготовки графика платежей. Это идеальный формат покупки дорогостоящих вещей с сервисом Frisbee.

Лимитов на покупку товаров и услуг нет. Каждый из клиентов вправе выбрать то, что ему нужно на текущую дату. Если есть вопросы относительно работы Frisbee — рекомендуется воспользоваться технической поддержкой. Опытные операторы предоставят ответы на все вопросы.