Компанія Mercedes-Benz представила новий 7-місний компактний електрокар EQB, фото: drive.ru

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Mercedes-Benz продовжує втілювати слова легендарного Остапа Бендера про те, що автомобіль не розкіш, а засіб для пересування. Цього разу марка розширила лінійку електромобілів і слідом за електрокарами EQS і EQA представила компактний сімейний семимісний кросовер EQB.



Прем'єра електрокара Mercedes-Benz EQB відбулася в рамках Шанхайського автосалону. А виробляти новий кросовер будуть одночасно в Китаї (Пекін) та в Угорщині (Кечкемет). Про те, чим цей електрокар відрізняється від своїх побратимів та бензинових і дизельних «далеких» родичів, розповіло видання Кolesa.



Зазначається, що спочатку кросовер відправиться підкорювати Піднебесну, а пізніше і Європу. І якщо в Китаї будуть доступні версії тільки з трьома рядами сидінь, то в Європі базовим залишиться п’ятимісний варіант.

«Донором» для Mercedes-Benz EQB стала модель GLB В основі нового паркетника лежить «візок» MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) — це похідна платформи MFA2 від Mercedes-Benz GLA / GLB з поперечно розташованим двигуном внутрішнього згорання.



Імплантована в підлогу батарея зменшила дорожній просвіт і простір в салоні, а переднього багажника, як і у багатьох електромобілів, на конверсійному GLB немає.



І хоча величину дорожнього просвіту Mercedes-Benz не розголошує, але показав у цифрах збиток від конверсії в салоні. Так, обсяг багажника у 5-місної модифікації зменшився з 570 до 495 л. При цьому максимальний ріст пасажирів, які можуть сидіти на третьому ряді, скоротився зі 168 до 165 см.



Китайські GLB будуть лише семимісними, їхній обсяг багажника зі складеним третім рядом становить 465 л. За доплату пропонується опція поздовжнього регулювання крісел другого ряду в діапазоні 140 мм. Хоч це й не так багато, але дозволяє надати більше місця для багажу, хоч і шляхом зменшення простору для ніг пасажирів.





Mercedes-Benz EQB дебютував в Шанхаї двомоторною повнопривідною версією 350 4Matic потужністю 215 кВт (292 к.с.). Ємність батареї виробник не розголошує, але вказує запас ходу на одній зарядці в 419 км по циклу WLTP. Отже, ємність батареї не перевищує 80 кВт·год.



Пізніше з’явиться і передньопривідна версія EQB 250 з єдиним електромотором потужністю 140 кВт (190 к.с.) і батареєю ємністю 66,5 кВт·год.



Максимальна потужність зарядки в обох випадках — 100 кВт. Для порівняння, корейські конкуренти пропонують вже до 350 кВт і відповідно вищу швидкість зарядки.



Зализана передня частина в стилі інших моделей EQ-лінійки, повністю нова світлотехніка (суцільна смуга освітлення по всій ширині спереду і ззаду) та оригінальний дизайн колісних дисків, які будуть дво- і трибарвні, а їхній розмір досягатиме 20 дюймів — ці зовнішні ознаки вигідно відрізняють EQB від бензинових і дизельних побратимів.



А от на візуальні відмінності в салоні компанія вирішила не витрачатися, хоча графіка приладів у електрокара своя, що само собою зрозуміло.





Як зазначають в компанії, Mercedes-Benz EQB вже цього року надійде в продаж спочатку в Китаї, а потім в Європі, а в США — у 2022 році. Ціни компанія наразі не оприлюднює.