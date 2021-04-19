У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n153503-100-mutaciy-koronavirusu-za-odyn-test-dozvolyt-vyyavlyaty-rozroblena-u-yaponiyi-tehnologiya.html

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Японські вчені заявляють про створення технології, яка може ідентифікувати понад 100 мутацій коронавірусу за один тест.

Технологія, яка називається «методом пі-коду», використовує диски розміром всього 0,04 міліметра, на поверхні яких є шаблон, cхожий на штрих-коду, повідомляє телеканал NHK.

На диски, які змішують зі зразком вірусу, наноситься реагент, який випромінює світло, коли він реагує з генами, унікальними для мутацій.

Зчитувати шаблони штрих-кодів для автоматичної ідентифікації дисків, які випромінюють світло, буде спеціальний пристрій, що й дозволятиме визначати мутації у зразку.

Учені стверджують, що теоретично зразок можна перевірити на більш ніж 100 типів мутацій, використовуючи для цього певну кількість дисків, призначених для реагування на різні цілі. Так, дослідження показали, що зразок можна протестувати відразу на «британський» та «південноафриканський» штами коронавірусу.

Дослідники наголошують, що мутації коронавірусу можуть стати складнішими і постане необхідність швидко виявити більшу кількість варіантів, тому важливо розробляти подібні технології, щоб підготуватися до такої ситуації.

Нагадаємо, раніше у Японії створили систему визначення коронавірусної хвороби COVID-19 за диханням людини.