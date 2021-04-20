США разоблачили намерения РФ у границ Украины и в Азовском море

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США сделали заявление из-за блокады Москвой Керченского пролива и продолжения стягивания российской армии к границам Украины. Министерство обороны США подтвердило, что Кремль продолжает наращивать военное присутствие близ границы с Украиной, а также в оккупированном Крыму.

В течение двух недель мы продолжаем наблюдать увеличение количества сил РФ вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму, — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя оборонного ведомства США, Вашингтон призывает Россию прекратить провокации и способствовать стабильности и безопасности. Также американская сторона выразила обеспокоенность из-за намерений Кремля блокировать движение морских судов в Черном море, в частности через Керченский пролив.

Россия неоднократно применяла агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу в украинские порты в Азовском море, что имело негативное влияние на международную торговлю Украины, — говорится в заявлении Государственного департамента США.

Нынешние действия Москвы американское внешнеполитическое ведомство назвало «очередной неспровоцированной эскалацией текущей кампании РФ, направленной на подрыв и дестабилизацию Украины». В США также похвалили Украину за ее сдержанную дипломатическую позицию на фоне российских провокаций.

Мы призываем Россию положить конец преследованию судов в регионе и прекратить наращивание сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму, — отметили в Государственном департаменте.

В то же время министр иностранных дел Германии Гайко Маас по результатам совещания руководителей МИД Евросоюза, состоявшегося с участием Киева 19 апреля, отметил необходимость принятия всех дипломатических мер, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на границе Украины с РФ.

Понятно, как в случае с незаконной аннексией Крыма, есть вещи, которые для нас будут неприемлемы и которые всегда будут иметь последствия, — отметил глава МИД Германии.

Напомним, 14 апреля министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что общая мощность войск России, сосредоточенных вдоль украинской границы, составляет 56 тактических групп батальонного уровня со 110 тыс. солдат. По мнению главы Миноброны, целью наращивания сил РФ у границ может быть усиление давления на Киев для принуждения к уступкам в переговорном процессе.