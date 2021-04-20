Ученик при смерти после пулевого ранения в голову на тренировке в Черкассах

https://racurs.ua/n153513-uchenik-pri-smerti-posle-pulevogo-raneniya-v-golovu-na-trenirovke-v-cherkassah.html

Ракурс

В Черкассах в тире тяжело ранили 14-летнего мальчика. Он пришел на тренировку в гимназию № 9.

Обстоятельства несчастного случая пока неизвестны. Девятиклассник из другой школы города (№ 34) во время учебы получил тяжелое ранение в голову.

Сейчас подросток находится в Черкасской областной детской больнице. Он в тяжелом состоянии после пулевого ранения головы.

В областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что получили вызов 19 апреля в 16.24. Подросток находился в критическом состоянии — без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. Ребенка прооперировали, извлекли пулю. Сейчас состояние мальчика крайне тяжелое.

Когда подростка обнаружили раненым, в тире он был сам. Тренера допрашивали правоохранители, а впоследствии задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по нескольким пунктам УК Украины: незаконное обращение с оружием, небрежное хранение огнестрельного оружия и покушение на убийство.

В Черкассах сегодня начнут проверять все тиры, в которых проходят занятия по стрельбе, сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

«Ракурс» сообщал, что в начале февраля 2020 года в Полтаве 18-летняя посетительница расположенного на улице Пилипа Орлика тира застрелила из огнестрельного оружия 64-летнего инструктора.