Учень при смерті після кульового поранення в голову на тренуванні в Черкасах

Учень при смерті після кульового поранення на тренуванні в Черкасах

https://racurs.ua/ua/n153513-uchen-pry-smerti-pislya-kulovogo-poranennya-v-golovu-na-trenuvanni-v-cherkasah.html

Ракурс

У Черкасах в тирі важко поранили 14-річного хлопчика. Він прийшов на тренування в гімназію № 9 обласного центру.

Обставини нещасного випадку наразі невідомі. Дев’ятикласник з іншої школи міста (№ 34) під час навчання отримав важке поранення в голову.

Наразі хлопець перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у важкому стані після кульового поранення голови.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що отримали виклик 19 квітня о 16.24. Підліток перебував в критичному стані — непритомний, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Дитину прооперували, дістали кулю. Нині стан хлопчика вкрай важкий.

Коли підлітка виявили пораненим, у тирі він був сам. Тренера допитували правоохоронці, а згодом затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за кількома пунктами КК України: незаконне поводження зі зброєю, недбале зберігання вогнепальної зброї і замах на вбивство.

У Черкасах сьогодні почнуть перевіряти усі тири, у яких відбуваються заняття зі стрільби, повідомила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

«Ракурс» повідомляв, що на початку лютого 2020 року у Полтаві 18-річна відвідувачка розташованого на вулиці Пилипа Орлика тиру застрелила з вогнепальної зброї 64-річного інструктора.