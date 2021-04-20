Учень при смерті після кульового поранення в голову на тренуванні в Черкасах

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Учень при смерті після кульового поранення на тренуванні в Черкасах
Учень при смерті після кульового поранення в голову на тренуванні в Черкасахhttps://racurs.ua/ua/n153513-uchen-pry-smerti-pislya-kulovogo-poranennya-v-golovu-na-trenuvanni-v-cherkasah.htmlРакурс
У Черкасах в тирі важко поранили 14-річного хлопчика. Він прийшов на тренування в гімназію № 9 обласного центру.
Обставини нещасного випадку наразі невідомі. Дев’ятикласник з іншої школи міста (№ 34) під час навчання отримав важке поранення в голову.
Наразі хлопець перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у важкому стані після кульового поранення голови.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що отримали виклик 19 квітня о 16.24. Підліток перебував в критичному стані — непритомний, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Дитину прооперували, дістали кулю. Нині стан хлопчика вкрай важкий.
Коли підлітка виявили пораненим, у тирі він був сам. Тренера допитували правоохоронці, а згодом затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за кількома пунктами КК України: незаконне поводження зі зброєю, недбале зберігання вогнепальної зброї і замах на вбивство.
У Черкасах сьогодні почнуть перевіряти усі тири, у яких відбуваються заняття зі стрільби, повідомила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.
«Ракурс» повідомляв, що на початку лютого 2020 року у Полтаві 18-річна відвідувачка розташованого на вулиці Пилипа Орлика тиру застрелила з вогнепальної зброї 64-річного інструктора.
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