Соединенные Штаты предоставили Украине дополнительные 155 млн, фото: radiosvoboda

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В условиях растущей агрессии России в отношении Украины помощь США нашей стране постоянно увеличивается. Америка очередной раз доказала, что не оставит Украину один на один с агрессором.



Соединенные Штаты предоставили Украине 155 млн долл. дополнительного финансирования через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщило посольство США в Украине.



Дополнительные ресурсы используют для противодействия российской агрессии, улучшения здравоохранения, расширения экономического роста, борьбы с коррупцией и укрепления демократии, отметили в посольстве.



Среди сфер, которые профинансируют за счет USAID, самая крупная сумма выделяется на противодействие агрессии России — 63 млн долл.



Не забыли Штаты и о судебной реформе и коррупции в Украине. Так, на укрепление демократии и управления, среди которых основное место занимает расширение судебной реформы, США выделили 44 млн долл., а на совершенствование мер по противодействию коррупции — 14 млн.



В поддержку украинской экономики и на улучшение состояния здоровья украинцев Америка выделила 34 млн долл.

Правительство США и правительство Украины остаются решительно настроенными к реализации евроатлантических стремлений Украины и дальнейших совместных действий в поддержку ее народа, — отметили в посольстве.



