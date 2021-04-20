Подразделения СБУ во всех областях переведены в режим повышенной готовности

Сотрудники СБУ переведены в режим повышенной боевой готовности, фото: Transparency International Ukraine

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СБУ перевела своих сотрудников во всех областях, не только в пограничных, в режим повышенной готовности на фоне эскалации вооруженного противостояния с РФ и наращивания агрессивной риторики со стороны государства-агрессора.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил об этом в комментарий агентству «Укринформ».

Усиленна контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре запланированы масштабные антитеррористические учения, — отметил он.

Он подчеркнул, что СБУ постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах государственной безопасности.

Дехтяренко отметил, что РФ проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе, а также может провоцировать акции протеста и беспорядки.

Все это — отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем, — отметил он. — К любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации мы относимся с особым вниманием.

Напомним, в СБУ недавно заявили, что из-за проведения учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в частности ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов.