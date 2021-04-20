Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ПЦУ чтит память гетмана, который 400 лет едва не разрушил Москву

ПЦУ чтит память гетмана, который 400 лет назад едва не разрушил Москву

20 апр 2021, 12:02
999

Православная церковь Украины 20 апреля впервые чтит память святого благоверного гетмана запорожских казаков Петра Конашевича-Сагайдачного.

На общецерковном уровне это происходит впервые, сообщила пресс-служба ПЦУ. Решение о включении имени гетмана в Месяцеслов принял Священный Синод ПЦУ 21 августа 2020 года.

Петр Сагайдачный происходил из древнего православного галицкого рода. Он родился в 1570 — 1580-х годах (точная дата рождения неизвестна) на Львовщине.

В двадцать с небольшим лет на военной казачьей раде всех куреней его избрали гетманом обозным генеральным. Он первый начал упоминаться в истории как Гетман Запорожский. Конашевич-Сагайдачный добился того, что правительство Речи Посполитой дало согласие удовлетворить требования казаков об отмене должности старшего над казаками от польского правительства и о признании власти избранного на казацкой раде гетмана над всей Украиной.

Во время польско-московской войны 1617−1618 годов войска казаков участвовали в осаде Москвы. 8 октября 1618 года вблизи Тушино запорожцы объединились с силами королевича Владислава. Накануне прибытия Сагайдачного литовский гетман Ходкевич разработал план штурма Москвы. Этот план состоял в одновременном штурме столицы с нескольких сторон.

11 октября войско королевича Владислава и казаки Петра Сагайдачного начали наступление на Москву. Штурм продолжался в течение нескольких часов с трех ночи и до рассвета. Полякам и казакам удалось ворваться в город со стороны Арбатских ворот, однако, не получив надлежащей поддержки, атака остановилась. Не видя возможности продолжения атаки, польские подразделения с небольшими потерями отступили от города.


Сагайдачный известен как организатор успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Он также известный меценат православных братств и опекун братских школ.

Благодаря политике гетмана Петра Сагайдачного была возрождена на территории Киевской Митрополии православная иерархия, а Киев вернул себе значение культурного и религиозного центра Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров