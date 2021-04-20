ПЦУ чтит память гетмана, который 400 лет едва не разрушил Москву

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Православная церковь Украины 20 апреля впервые чтит память святого благоверного гетмана запорожских казаков Петра Конашевича-Сагайдачного.

На общецерковном уровне это происходит впервые, сообщила пресс-служба ПЦУ. Решение о включении имени гетмана в Месяцеслов принял Священный Синод ПЦУ 21 августа 2020 года.

Петр Сагайдачный происходил из древнего православного галицкого рода. Он родился в 1570 — 1580-х годах (точная дата рождения неизвестна) на Львовщине.

В двадцать с небольшим лет на военной казачьей раде всех куреней его избрали гетманом обозным генеральным. Он первый начал упоминаться в истории как Гетман Запорожский. Конашевич-Сагайдачный добился того, что правительство Речи Посполитой дало согласие удовлетворить требования казаков об отмене должности старшего над казаками от польского правительства и о признании власти избранного на казацкой раде гетмана над всей Украиной.

Во время польско-московской войны 1617−1618 годов войска казаков участвовали в осаде Москвы. 8 октября 1618 года вблизи Тушино запорожцы объединились с силами королевича Владислава. Накануне прибытия Сагайдачного литовский гетман Ходкевич разработал план штурма Москвы. Этот план состоял в одновременном штурме столицы с нескольких сторон.

11 октября войско королевича Владислава и казаки Петра Сагайдачного начали наступление на Москву. Штурм продолжался в течение нескольких часов с трех ночи и до рассвета. Полякам и казакам удалось ворваться в город со стороны Арбатских ворот, однако, не получив надлежащей поддержки, атака остановилась. Не видя возможности продолжения атаки, польские подразделения с небольшими потерями отступили от города.

Сагайдачный известен как организатор успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Он также известный меценат православных братств и опекун братских школ.

Благодаря политике гетмана Петра Сагайдачного была возрождена на территории Киевской Митрополии православная иерархия, а Киев вернул себе значение культурного и религиозного центра Украины.