Будут ли закрывать новые телеканалы в Украине, рассказали в Минкульте

https://racurs.ua/n153523-budut-li-zakryvat-novye-telekanaly-v-ukraine-rasskazali-v-minkulte.html

Ракурс

Будут ли закрывать телеканалы в Украине и в дальнейшем, как это было сделано в феврале с медиа, связанными с окружением кума Путина Виктора Медведчука — Newsone, «112 Канал» и ZIK, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в Украине пока не будут закрывать телемедиа, поскольку власть сосредоточена на выполнении более приоритетных задач. По его мнению, актуальным сейчас является вопрос противодействия кремлевским медиа, которые присутствуют в Украине.

Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос актуален, — уточнил Ткаченко в интервью «РБК-Украина».

Министр также назвал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о так называемых «каналах Медведчука» исключительным.

Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи против других каналов. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о СМИ, — отметил Ткаченко.

Напомним, Youtube не ответил на обращение Украины о блокировании «каналов Медведчука» на сайте видеохостинга. В феврале президент Владимир Зеленский согласовал решение СНБО о введении санкций против «кошелька» Медведчука — нардепа Тараса Козака. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака — NewsOne, ZIK и «112 Украина».