Дональд Трамп и Владимир Путин, фото: Kremlin.ru

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Ракурс

Дональд Трамп, бывший президент США, считает, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимная симпатия.

Об этом Трамп заявил в недавнем интервью FoxNews.

Я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо, — заявил Трамп.

По мнению Трампа, связанные с Россией «фейковые новости» мешали «вести экономические дела» с этой страной.

Мы могли бы заработать много денег, у них замечательные природные ресурсы, — считает Трамп.

Также, по его мнению, США нужно иметь хорошие отношения с Китаем и КНДР. Он добавил, что его предшественник на посту президента Барак Обама считал, что c КНДР будет война.

Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого, — отметил Трамп.



Напомним, недавно племянница Трампа рассказала, какие две вещи его огорчили больше всего.