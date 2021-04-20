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Ракурс
Дональд Трамп и Владимир Путин, фото: Kremlin.ru

Трамп заговорил о взаимной симпатии с Путиным (ВИДЕО)

20 апр 2021, 11:24
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Дональд Трамп, бывший президент США, считает, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимная симпатия.

Об этом Трамп заявил в недавнем интервью FoxNews.

Я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо, — заявил Трамп.

По мнению Трампа, связанные с Россией «фейковые новости» мешали «вести экономические дела» с этой страной.

Мы могли бы заработать много денег, у них замечательные природные ресурсы, — считает Трамп.

Также, по его мнению, США нужно иметь хорошие отношения с Китаем и КНДР. Он добавил, что его предшественник на посту президента Барак Обама считал, что c КНДР будет война.

Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого, — отметил Трамп.


Напомним, недавно племянница Трампа рассказала, какие две вещи его огорчили больше всего.


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