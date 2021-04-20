Дональд Трамп та Володимир Путін, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n153522-tramp-zagovoryv-pro-vzaiemnu-sympatiu-z-putinym-video.html

Ракурс

Дональд Трамп, колишній президент США, вважає, що в нього з президентом РФ Володимиром Путіним є взаємна симпатія.

Про це Трамп заявив в нещодавньому інтерв’ю FoxNews.

Я йому подобався, він мені подобався. І це добре, а не погано, — заявив Трамп.

На думку Трампа, пов’язані з Росією «фейкові новини» заважали «вести економічні справи» з цією країною.

Ми могли б заробити багато грошей, у них чудові природні ресурси, — вважає Трамп.

Також, на його думку, США потрібно мати гарні відносини з Китаєм та КНДР. Він додав, що його попередник на посту президента Барак Обама вважав, що з КНДР буде війна.

Але війни не було, ми чудово порозумілися. Він (лідер КНДР Кім Чен Ин — ред.) сподобався мені, я сподобався йому, і в цьому немає нічого поганого, — зазначив Трамп.



Нагадаємо, нещодавно племінниця Трампа розповіла, які дві речі його засмутили найбільше.