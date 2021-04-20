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Ракурс
Дональд Трамп та Володимир Путін, фото: Kremlin.ru

Трамп заговорив про взаємну симпатію з Путіним (ВІДЕО)

20 кві 2021, 11:24
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Дональд Трамп, колишній президент США, вважає, що в нього з президентом РФ Володимиром Путіним є взаємна симпатія.

Про це Трамп заявив в нещодавньому інтерв’ю FoxNews.

Я йому подобався, він мені подобався. І це добре, а не погано, — заявив Трамп.

На думку Трампа, пов’язані з Росією «фейкові новини» заважали «вести економічні справи» з цією країною.

Ми могли б заробити багато грошей, у них чудові природні ресурси, — вважає Трамп.

Також, на його думку, США потрібно мати гарні відносини з Китаєм та КНДР. Він додав, що його попередник на посту президента Барак Обама вважав, що з КНДР буде війна.

Але війни не було, ми чудово порозумілися. Він (лідер КНДР Кім Чен Ин — ред.) сподобався мені, я сподобався йому, і в цьому немає нічого поганого, — зазначив Трамп.


Нагадаємо, нещодавно племінниця Трампа розповіла, які дві речі його засмутили найбільше.


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