Трамп заговорив про взаємну симпатію з Путіним (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153522-tramp-zagovoryv-pro-vzaiemnu-sympatiu-z-putinym-video.htmlРакурс
Дональд Трамп, колишній президент США, вважає, що в нього з президентом РФ Володимиром Путіним є взаємна симпатія.
Про це Трамп заявив в нещодавньому інтерв’ю FoxNews.
Я йому подобався, він мені подобався. І це добре, а не погано, — заявив Трамп.
На думку Трампа, пов’язані з Росією «фейкові новини» заважали «вести економічні справи» з цією країною.
Ми могли б заробити багато грошей, у них чудові природні ресурси, — вважає Трамп.
Також, на його думку, США потрібно мати гарні відносини з Китаєм та КНДР. Він додав, що його попередник на посту президента Барак Обама вважав, що з КНДР буде війна.
Але війни не було, ми чудово порозумілися. Він (лідер КНДР Кім Чен Ин — ред.) сподобався мені, я сподобався йому, і в цьому немає нічого поганого, — зазначив Трамп.
Нагадаємо, нещодавно племінниця Трампа розповіла, які дві речі його засмутили найбільше.