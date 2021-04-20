Ткаченко заявив про “трансформацію в патріотичність” Зеленського

https://racurs.ua/ua/n153521-tkachenko-zayavyv-pro-transformaciu-v-patriotychnist-zelenskogo.html

Ракурс

Трансформацію в патріотичність та політичну рішучість помітив глава Міністерства культури Олександр Ткаченко в активізації роботи Ради нацбезпеки й оборони під керівництвом президента Володимира Зеленського.

Це не стільки трансформація в патріотичність, як політична рішучість приймати складні рішення. Наші політики — майстри не ухвалювати рішення, а приймати складні рішення і брати на себе політичну відповідальність — це все-таки показник того, що політик готовий цю відповідальність на себе брати, — так прокоментував метаморфози Зеленського в політиці Ткаченко в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Очільник Мінкульту зазначив, що нинішня активізація Зеленського й РНБО йому до вподоби.

Це говорить не просто про визначеність, а про вектор руху, про те, що є політична воля приймати складні рішення, — підсумував міністр.



Він переконаний, що багато «щирих романтичних поривів» Зеленського зараз перетворюються в необхідність ухвалення конкретних непростих процедурних рішень. Ткаченко зауважив, що подібний період трансформацій переживають усі ті, хто прийшов до влади уперше.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський не виключив ймовірності російського вторгнення, але він переконаний, що Україна до цього готова.