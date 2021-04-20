Міністр Степанов присоромив Тищенка за недотримання карантинних вимог, скірн з відео

https://racurs.ua/ua/n153520-stepanov-prysoromyv-velurovogo-slugu-tyschenka-za-vechirku-v-rozpal-lokdauna-video.html

Ракурс

Нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко знову потрапив в ресторанний скандал, влаштувавши в розпал локдауна у столиці гучну вечірку на честь дня народження своєї дружини. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов присоромив «слугу» за нахабне нехтування правилами карантину.

Попри те, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус і ситуація з COVID -19 стабілізувалася та пішла на спад, це не означає, що тепер можна повністю розслабитися і почати нехтувати тими карантинними правилами та рекомендаціями, які на сьогодні існують. Про це заявив Степанов під час онлайн-брифінгу у вівторок, 20 квітня.

Міністр охорони здоров’я у своєму зверненні до українців згадав одного з лідерів провладної партії «Слуга народу» Тищенка, який влаштував гучну гулянку в одному з готелів Києва, який знаходиться у «червоній» зоні карантину.

Степанов наголосив, що всі громадяни, незалежно від статусу, повинні дотримуватися встановлених правил заради здоров’я і життя не лише свого, але й тих людей, які знаходяться поруч.

Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади саме для того, щоб зробити собі приємно. Для тих, хто це робить чи лише задумує зробити, я хочу нагадати, що такими діями ви просто наражаєте на небезпеку людей, які святкують разом з вами. Подумайте про те, що люди можуть захворіти і опинитися в реанімації і це може стати причиною смерті когось з ваших рідних і близьких. Просто задумайтеся про це, якщо знову захочете планувати такі речі, — зазначив Степанов.



Очільник МОЗ зазначив, що COVID-19 не обирає за соціальним статусом, він однаково вражає організм і політика і простої людини. Тому не нехтуйте цими правилами, застеріг міністр.

Нагадаємо, «Ракурс» писав, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо «слуги» Тищенка, який влаштував вечірку в розпал локдауну в Києві.