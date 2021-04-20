Вакцинація у світі провалилася, закони бізнесу не працюють — Степанов скаржиться на виробників COVID-препаратів

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Вакцинацію від коронавірусу у світі назвав провальною український міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Це провальний процес майже по всьому світу, бо країни, на території яких виробляють вакцини, забороняють експорт. Вони захищають громадян своїх країн і не готові віддавати вакцини. В цій ситуації опинилась і Україна, — повідомив на брифінгу 20 квітня Степанов.

Він запевнив, що його робочий день «починається і закінчується вакцинацією». Але не все залежить від України, вважає міністр.

Їм наплювати, які контракти підписані. Вони захищають громадян своїх країн і не готові віддавати вакцини в інші країни. Така ситуація з усіма країнами. Така ситуація в Канаді, Японії, Австралії та Євросоюзі. Але найближчим часом все вирішиться і Київ отримає вакцини, за які ми заплатили кошти, — розповів Степанов.

Він очікує, що ситуація з вакцинацією від коронавірусу покращиться у травні. Наразі Київ отримав тільки 500 тис. доз Covishield, 215 тис. доз китайської CoronaVac та 117 тис. доз вакцини Pfizer, повідомив Степанов.

За його словами, ця ситуація вирішиться найближчим часом і Україна почне отримувати вакцини, за які заплатила кошти.