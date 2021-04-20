Вакцинация в мире провалилась, законы бизнеса не работают — Степанов пожаловался на производителей COVID-препаратов

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Вакцинацию от коронавируса в мире назвал провальной украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Это провальный процесс почти по всему миру, потому что страны, на территории которых производят вакцины, запрещают экспорт. Они защищают граждан своих стран и не готовы отдавать вакцины. В этой ситуации оказалась и Украина, — сообщил на брифинге 20 апреля Степанов.

Он заверил, что его рабочий день «начинается и заканчивается вакцинацией». Но не все зависит от Украины, считает министр.

Им наплевать, подписаны ли контракты. Они защищают граждан своих стран и не готовы отдавать вакцины в другие страны. Такая ситуация со всеми странами. Такая ситуация в Канаде, Японии, Австралии и Евросоюзе. Но в ближайшее время все решится и Киев получит вакцины, за которые мы заплатили деньги, — рассказал Степанов.

Он ожидает, что ситуация с вакцинацией от коронавируса улучшится в мае. Сейчас Киев получил только 500 тыс. доз Covishield, 215 тыс. доз китайской CoronaVac и 117 тыс. доз вакцины Pfizer, сообщил Степанов.

По его словам, эта ситуация разрешится в ближайшее время и Украина начнет получать вакцины, за которые заплатила деньги.