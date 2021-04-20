Когда платная COVID-вакцина появится в Украине, рассказал Ляшко

https://racurs.ua/n153518-kogda-platnaya-covid-vakcina-poyavitsya-v-ukraine-rasskazal-lyashko.html

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Когда платная вакцина от коронавируса появится в Украине, рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что сейчас в мире наблюдается дефицит препаратов иммунопрофилактики от COVID-19, поскольку их выпускают небольшими партиями.

Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства в бюджетах предусмотрели средства на закупку вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин, — заявил Ляшко в эфире «Сніданка з 1+1».

По его словам, в 2021 году платная вакцина от COVID-19 не является целесообразной. Ляшко в очередной раз напомнил о существовании дефицита вакцин в мире, поэтому если в Украине продают вакцину от коронавируса — это криминал, за что можно понести ответственность.

Напомним, в январе глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что вакцина от коронавируса может появиться в украинских аптеках ближе к лету. Однако национальный план иммунизации предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.