Непогода в Карпатах, фото: Vasyl Fitsak

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Ракурс

В Карпатах продолжается седьмой день непогоды.

По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, 20 апреля, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Была зафиксирована температура воздуха -4°.

Ветер северный, северо-восточный 10−12 м/с. Падает снег, — отмечается в сообщении.

Стоит добавить, что спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности (III уровень) в высокогорье Закарпатской области в связи с оттепелью. При таких условиях возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

В такой ситуации спасатели советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Также синоптики предупреждают об умеренной снеголавинной опасности (II уровень) на высокогорье Ивано-Франковской области и низкой снеголавинной опасности (I уровень) в среднегорье Львовской области.

Напомним, снег в Карпатах снова выпал 14 апреля.