Негода у Карпатах, фото: Vasyl Fitsak

https://racurs.ua/ua/n153517-karpaty-somyy-den-pospil-zasypaie-snigom-foto-video.html

Ракурс

У Карпатах триває сьомий день негоди.

Станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 20 квітня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Про це повідомляється на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Температура повітря становила -4°.

Вітер північний, північно-східний 10−12 м/с. Падає сніг, — зазначається в повідомленні.

Варто додати, що рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку (III рівень) у високогір’ї Закарпатської області у зв’язку із відлигою. За таких умов можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

У такій ситуації рятувальники радять утриматися від походів на високогір’я.

Також синоптики попереджають про помірну сніголавинну небезпеку (II рівень) на високогір’ї Івано-Франківської області та низьку сніголавинну небезпеку (I рівень) у середньогiр’ї Львівської області.

Нагадаємо, сніг у Карпатах знову випав 14 квітня.