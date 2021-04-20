Коли світ приборкає COVID-19, спрогнозувала ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n153516-koly-svit-pryborkaie-covid-19-sprognozuvala-vooz.html

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Коли світ приборкає COVID-19, спрогнозував очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус. Він також назвав умови, за яких пандемію коронавірусної інфекції вдасться взяти під контроль.

Ми маємо інструменти, потрібні для взяття під контроль пандемії впродовж кількох місяців у випадку їх справедливого і послідовного застосування, — цитує голову ВООЗ Reuters.

Зокрема, Гебреісус наголосив на необхідності справедливого розподілу ресурсів. Водночас він висловив стурбованість через «тривожну швидкість» поширення COVID-19 серед людей працездатного віку 25−59 років у різних країнах світу. Глава ВООЗ не виключив, що на темп поширення коронавірусу впливає поява нових штамів SARS-CoV-2.

Знадобилося дев’ять місяців, щоб досягти позначки у мільйон жертв коронавірусної хвороби, ще чотири місяці — щоб досягти 2 млн і три місяці — щоб досягти 3 млн (загиблих — ред.), — підсумував Гебреісус.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали «катастрофічним моральним провалом» розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами. На думку ВООЗ, навіть масштабна вакцинація у розвинених країнах може бути нівельована через стрімке поширення коронавірусу і виникнення нових стійких до вакцин мутацій та штамів.