Когда мир обуздает COVID-19, спрогнозировала ВОЗ

https://racurs.ua/n153516-kogda-mir-obuzdaet-covid-19-sprognozirovala-voz.html

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Когда мир победит COVID-19, спрогнозировал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Он также назвал условия, при которых пандемию коронавирусной инфекции удастся взять под контроль.

Мы имеем инструменты, необходимые для взятия под контроль пандемии в течение нескольких месяцев в случае их справедливого и последовательного применения, — цитирует главу ВОЗ Reuters.

В частности, Гебреисус отметил необходимость справедливого распределения ресурсов. В то же время он выразил обеспокоенность «тревожной скоростью» распространение COVID-19 среди людей трудоспособного возраста 25−59 лет в разных странах мира. Глава ВОЗ не исключил, что на темп распространения коронавируса влияет появление новых штаммов SARS-CoV-2.

Понадобилось девять месяцев, чтобы достичь отметки в миллион жертв коронавирусной болезни, еще четыре месяца — чтобы достичь 2 млн и три месяца — чтобы достичь 3 млн (погибших — ред.), — подытожил Гебреисус.

Напомним, ранее в ВОЗ назвали «катастрофическим моральным провалом» разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами. По мнению ВОЗ, даже масштабная вакцинация в развитых странах может быть нивелирована из-за стремительного распространения коронавируса и возникновения новых устойчивых к вакцинам мутаций и штаммов.