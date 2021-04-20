Истребители F-15 США перебазировали ближе к границам Украины

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Американцы на фоне обострения отношений с РФ перебросили поближе к границам Украины несколько десятков истребителей F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США перебазировалио их в Польшу.

Впрочем, в Штатах объясняют такие маневры учениями, которые проводят в этой стране НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter написал, что Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием аэродромов в Польше.

Блащак считает, что такие учения укрепят безопасность региона Центральной и Восточной Европы.

В Пентагоне также объяснили переброску американских истребителей F-15 в Польшу учениями. Пресс-секретарь Министрства обороны США Джон Кирби на брифинге 20 апреля не подтвердил связь между отправкой в ​​Польшу истребителей и ситуацией на границе РФ и Украины.

Это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму, а рутинные маневры. Мы делаем это постоянно, — цитирует Кирби сайт Пентагона.



Кирби добавил, что истребители переброшены, чтобы проверить и улучшить жизнеспособность сил союзников с привлечением военной мощи.

Напомним, что в Пентагоне заявили о концентрации на границе с Украиной крупнейшей с 2014 года армады россиян.