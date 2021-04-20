Винищувачі F-15 США перебазували ближче до кордонів України

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Американці на тлі загострення відносин з РФ перекинули ближче до кордонів України декілька десятків винищувачів F-15 і F-16. Європейське командування збройних сил США перебазувало їх у Польщу.

Утім, у Штатах пояснюють такі маневри навчаннями, які проводять в цій країні НАТО.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter написав, що Європейське Командування збройних сил США відпрацьовує швидке перекидання ВПС в Європі з використанням аеродромів в Польщі.

Блащак вважає, що такі навчання зміцнять безпеку регіону Центральної та Східної Європи.

В Пентагоні також пояснили перекидання американських винищувачів F-15 до Польщі з навчаннями. Прес-секретар Міністрства оборони США Джон Кірбі на брифінгу 20 квітня не підтвердив зв’язок між відправкою в Польщу винищувачів і ситуацією на кордоні РФ та України.

Це не конкретна реакція на події на кордоні з Україною або в Криму, а рутинні маневри. Ми робимо це постійно, — цитує Кірбі сайт Пентагону.



Кірбі додав, що винищувачі перекинуті, аби перевірити і поліпшити життєздатність сил союзників із залученням військової могутності.

Нагадаємо, що в Пентагоні заявили про концентрацію на кордоні з Україною найбільшої з 2014 року армади росіян.