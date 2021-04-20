Коли в Україні з’явиться платна COVID-вакцина, розповів Ляшко

https://racurs.ua/ua/n153518-koly-platna-covid-vakcyna-z-yavytsya-v-ukrayini-rozpoviv-lyashko.html

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Коли платна вакцина від коронавірусу з’явиться в Україні, розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він наголосив, що нині у світі спостерігається дефіцит препаратів імунопрофілактики від COVID-19, оскільки їх випускають невеликими партіями.

Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди в бюджетах передбачили кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин, — заявив Ляшко в ефірі «Сніданку з 1+1».

За його словами, цьогоріч платна вакцина від COVID-19 не є доцільною. Ляшко в черговий раз нагадав про існування дефіциту вакцин у світі, а тому, якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу — це кримінал, за це можна понести відповідальність.

Нагадаємо, у січні очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцина від коронавірусу може з’явитися в українських аптеках ближче до літа. Проте національний план імунізації передбачає безкоштовну вакцинацію всього населення України.